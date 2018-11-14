За день в Киеве из-за снега произошло почти 500 ДТП

Из-за неблагоприятных погодных условий в среду в Киеве произошло почти полтысячи дорожно-транспортных происшествий.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"По состоянию на 18 часов на спецлинию 102 поступило 498 сообщений о ДТП в столице", – сказал он.

По словам Тракало, из них – 1 ДТП с пострадавшими (1 человек получил травмы), остальные – с мелкими механическими повреждениями транспортных средств.

Киевские городские власти, в свою очередь, сообщают, что уборка снега в столице продлится всю ночь. Водителей призывают не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог.

Сообщается, что в течение дня на улично-дорожной сети работают 339 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 413 работников по ручной уборке.

В Киеве утром 14 ноября в Киеве пошел обещанный синоптиками снег. В связи с этим общественный транспорт начал курсировать с отклонением от графика.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

В связи со снегопадом в столице образовались большие пробки.