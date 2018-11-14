Перший сніг у Києві спровокував десятки ДТП і великі затори

3924 перегляди
Середа, 14 листопада 2018, 12:31

У зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори і сталася безліч аварій, але деякі дорожні робітники не здаються і продовжують класти асфальт.  

Як свідчить дані Google.maps, затори спостерігаються по всьому місту.

Стоять Дарницький, Південний та Північний мости, міст Патона та міст Метро у напрямку центру Києва.

Також автомобілі тягнуться на проспекті Бажана, Харківському шосе в напрямку центру. 

 

Стоїть Повітрофлотський проспект і вулиця Чорновола, вулиці Жилянська, Льва Толстого, Набережно-Лугова, Набережне шосе та інші.   

 
Індустріальний міст 
Фото Oksana Kvitka

За даними порталу dtp.kiev.ua, загалом з початку снігопаду у столиці сталося понад 50 аварій, 4 з них з постраждалими.

Разом з тим, як повідомляє "Київ оперативний", невелика хурделиця не заважає у Києві ремонтувати дороги. Відзначається, що просто зараз робітники кладуть гарячий асфальт біля нової АЗС на вулиці Луговій.  

 

  

Нагадаємо, у Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. Громадський транспорт через це курсує з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.

Українська правда
Теми: Київ дороги аварія
powered by lun.ua
По темі
Через сніг громадський транспорт у Києві відхилився від графіка 14 листопада 2018, 11:45
Осіння хуртовина: снігоприбиральна техніка Києва вже на старті 14 листопада 2018, 10:31
Сніг пішов – водіям дали "гарячу лінію" про всяк випадок 14 листопада 2018, 09:51
Усі новини
Головні новини
На український ринок виходить найбільший конкурент Mastercard і Visa
У Херсон повернули тепло
У Порошенка розкрили деталі зустрічі з архієреями УПЦ МП
Гривня знову ослабла
Усі новини
соціум

Все, що вам буде цікаво знати про життя незрячих

їжа

Якою має бути їжа впродовж життя, щоб на старості подорожувати