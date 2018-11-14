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Перший сніг у Києві спровокував десятки ДТП і великі затори

Середа, 14 листопада 2018, 11:31
Перший сніг у Києві спровокував десятки ДТП і великі затори

У зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори і сталася безліч аварій, але деякі дорожні робітники не здаються і продовжують класти асфальт.  

Як свідчить дані Google.maps, затори спостерігаються по всьому місту.

Стоять Дарницький, Південний та Північний мости, міст Патона та міст Метро у напрямку центру Києва.

Також автомобілі тягнуться на проспекті Бажана, Харківському шосе в напрямку центру. 

 

Стоїть Повітрофлотський проспект і вулиця Чорновола, вулиці Жилянська, Льва Толстого, Набережно-Лугова, Набережне шосе та інші.   

 
Індустріальний міст 
Фото Oksana Kvitka

За даними порталу dtp.kiev.ua, загалом з початку снігопаду у столиці сталося понад 50 аварій, 4 з них з постраждалими.

Разом з тим, як повідомляє "Київ оперативний", невелика хурделиця не заважає у Києві ремонтувати дороги. Відзначається, що просто зараз робітники кладуть гарячий асфальт біля нової АЗС на вулиці Луговій.  

 

  

Нагадаємо, у Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. Громадський транспорт через це курсує з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.

Українська правда

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Теми: Київдорогиаварія
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