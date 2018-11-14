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Уряд заступився за Яценюка і заявив про брудну кампанію Коломойського

Середа, 14 листопада 2018, 18:46

Кабінет міністрів просить Національне антикорупційне бюро не стати знаряддям тиску на владу в судовому процесі за позовами до України міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.

Про це йдеться у заяві уряду, оприлюдненій у середу.

"Запуск брудної інформаційної кампанії щодо порушення нібито кримінальних справ за фактом можливих зловживань службовим положенням з боку колишнього очільника уряду Арсенія Яценюка та чинного міністра юстиції Павла Петренка в рамках залучення до вищезазначеного судового процесу юридичних радників світового рівня є не чим іншим, як спробою вплинути на вищезгаданий процес, слухання в рамках якого призначені на початок 2019 року", - йдеться у заяві.

Уряд закликав НАБУ "вжити усіх можливих законних заходів у межах своєї компетенції, щоб не допустити використання своїх структур як засобу впливу і тиску на державу з боку одіозних олігархів".

В Кабміні заявили, що Україна є учасником "найбільшого в історії країни судового процесу, в рамках якого структури, наближені до одного з одіозних олігархів, намагаються безпідставно стягнути з держави України понад 5,5 млрд доларів США".

В заяві вказується, що уряд і Мін'юст, щоб захистити інтереси України в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма залучили найкращих міжнародних юридичних радників, які мають успішний досвід у такого роду справах.

Раніше стало відомо, що 1 листопада НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе зловживання владою колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренко.

НАБУ внесло відомості до ЄРДР виконуючи ухвалу Солом'янського районного суду міста Києва від 17 жовтня.

Відомості внесено за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем".

Міністерство юстиції 13 листопада увечері оприлюднило свій коментар, у якому наголосило на відсутності зловживання владою та службовим положенням перших осіб уряду Яценюка.

Мін’юст наголосив, що залучення міжнародних юридичних радників Latham&Watkins та HoganLovells в рамках придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) "відбулося із чітким дотриманням процедур та відповідно до чинного законодавства". 

Як повідомлялося, міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Взимку 2018-го року стало відомо, що претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.

Українська правда

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Теми: ЯценюкКоломойськийКабінет міністрів
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