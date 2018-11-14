Кабинет министров просит Национальное антикоррупционное бюро не стать орудием давления на власть в процессе по искам к Украине миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Об этом говорится в заявлении правительства, обнародованном в среду.

"Запуск грязной информационной кампании о нарушении якобы уголовных дел по факту возможных злоупотреблений служебным положением со стороны бывшего главы правительства Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко в рамках привлечения к вышеупомянутому судебному процессу юридических советников мирового уровня является не чем иным, как попыткой повлиять на вышеупомянутый процесс, слушания в рамках которого назначены на начало 2019", - говорится в заявлении.

Правительство призвало НАБУ "принять все возможные законные меры в пределах своей компетенции, чтобы не допустить использования своих структур как средства влияния и давления на государство со стороны одиозных олигархов".

В Кабмине заявили, что Украина является участником "крупнейшего в истории страны судебного процесса, в рамках которого структуры, приближенные к одному из одиозных олигархов, пытаются безосновательно взыскать с государства Украина более 5,5 млрд долларов США".

В заявлении указывается, что правительство и Минюст, чтобы защитить интересы Украины в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма привлекли лучших международных юридических советников, которые имеют успешный опыт в такого рода делах.

Ранее стало известно, что 1 ноября НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного злоупотребления властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

НАБУ внесло сведения в ЕРДР выполняя постановление Соломенского районного суда города Киева от 17 октября.

Сведения внесены по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 ККУ "Злоупотребление властью или служебным положением".

Министерство юстиции 13 ноября вечером обнародовало свой комментарий, в котором отметило отсутствие злоупотребления властью и служебным положением первых лиц правительства Яценюка.

Минюст отметил, что привлечение международных юридических советников Latham&Watkins и HoganLovells в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина "произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующего законодательства ".

Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, принадлежащих группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Зимой 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Украину увеличились до 5,439 миллиарда долларов.