Протоієрей Коваленко: Об’єднавчий собор обіцяють 22 листопада

Колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко сказав, що проведення Об’єднавчого собору планується на 22 листопада.

Про це священнослужитель розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми в перехідному періоді. Московський патріархат визначився і в цілому, і в Україні. Варто почекати. Обіцяють 22 листопада об’єднавчий собор. Згідно церковних правил і традицій, будь-яке рішення священноначалля має бути рецепійоване, прийняте або не прийняте у тому числі духовенством і вірними", - зазначив Коваленко.

Він додав, що помісні церкви будуть намагатися зробити все, щоб конфлікт не виріс на загальносвітовий рівень, тому підтримуватимуть стосунки і з Москвою, і з Константинополем, і в цьому процесі, скоріше, намагатимуться вирішувати власні питання, ніж блокувати чи допомагати комусь з учасників процесу.

13 листопада президент України Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. На зустрічі обговорювались різні питання, в тому числі, президент розповів про свої переговори з Вселенським патріархом.

Представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви, заявили про сильний тиск і, на їхнє прохання, їх імена поки не розкривають.

Вселенський патріарх Варфоломій звернувся до українців у річницю Голодомору і розповів, чому прийняли рішення надати автокефалію Українській православній церкві.