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Ієрархи УПЦ МП, що зустрілися з Порошенком, розповіли про тиск на них

Середа, 14 листопада 2018, 02:22
Ієрархи УПЦ МП, що зустрілися з Порошенком, розповіли про тиск на них

Представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви, заявили про сильний тиск і, на їхнє прохання, їх імена поки не розкривають.

Про це повідомив радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко в ефірі телеканалу Прямий, пише Liga.net.

За його словами, на зустріч з Порошенком прибули представники того крила УПЦ МП, в якому схвально ставляться до ідеї автокефальної Української православної церкви, планують спільно йти на об'єднавчий собор і створювати спільно цю церкву. Ієрархи розповіли про шалений тиск, який на них чиниться, тому, на їхнє прохання, зараз не розкривають їх імен, зазначив Павленко.

Однак, за його словами, дуже скоро імена готових до об'єднання представників УПЦ МП стануть відомі, оскільки, як тільки священики домовляться між собою, буде названа дата і місце проведення об'єднавчого собору.

Нагадаємо, у вівторок вдень мала відбутися зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП в Українському домі, проте у запланований час вона не розпочалася.

В цей час в Києво-Печерській лаврі Собор єпископів УПЦ МП засудив рішення Вселенського Патріарху від 11 жовтня, про встановлення його юрисдикції на території України.

В УПЦ МП заявили, що президент Петро Порошенко відмовився провести з ними зустріч на території Києво-Печерської Лаври.

У Адміністрації президента повідомили, що УПЦ МП не хотіла діалогу і шукала причин для відмови у зустрічі.

"Велика частина архієреїв УПЦ МП почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - повідомили в Адміністрації.

Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваПорошенкотомос
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