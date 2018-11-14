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Протоиерей Коваленко: Объединительный собор обещают 22 ноября

Среда, 14 ноября 2018, 19:02
Протоиерей Коваленко: Объединительный собор обещают 22 ноября

Бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.

Об этом священнослужитель рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Обещают 22 ноября объединительный собор. Согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть рецепиировано, принято или не принято в том числе духовенством и верными", - отметил Коваленко.

Он добавил, что поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы конфликт не вырос до общемирового уровеня, поэтому поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в этом процессе, скорее, пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса.

13 ноября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

Представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви, заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают.

Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам в годовщину Голодомора и рассказал, почему приняли решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

"Украинская правда" в Threads

Темы: томосцерковь
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