Протоиерей Коваленко: Объединительный собор обещают 22 ноября

1537 просмотров
Среда, 14 ноября 2018, 20:02

Бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.

Об этом священнослужитель рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Обещают 22 ноября объединительный собор. Согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть рецепиировано, принято или не принято в том числе духовенством и верными", - отметил Коваленко.

Он добавил, что поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы конфликт не вырос до общемирового уровеня, поэтому поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в этом процессе, скорее, пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса.

13 ноября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

Представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви, заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают.

Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам в годовщину Голодомора и рассказал, почему приняли решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Темы: томос церковь
powered by lun.ua
По теме
Варфоломей объяснил, почему Украинской церкви дают автокефалию 14 ноября 2018, 13:56
У Порошенко раскрыли детали встречи с архиереями УПЦ МП 14 ноября 2018, 10:20
Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, рассказали о давлении со стороны РПЦ 14 ноября 2018, 03:22
Все новости
Главные новости
Правительство вступился за Яценюка и заявил о грязной кампании Коломойского
У Ахметова рассказали, какой будет цена на уголь после отмены "Роттердам+"
За день в Киеве из-за снега произошло почти 500 ДТП
В ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армреслингу
Все новости
социум

Все, что вам будет интересно знать о жизни незрячих

здоровье

Варикоз – почему он возникает и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів