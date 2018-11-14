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"Вибори" на окупованому Донбасі є частиною гібридної війни РФ - НАТО

Середа, 14 листопада 2018, 22:43
Вибори на окупованому Донбасі є частиною гібридної війни РФ - НАТО

Так звані "вибори", які відбулися минулої неділі в угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" є частиною гібридної війни Кремля проти України.

Таку заяву зробила президент парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене, повідомляє "Голос Америки".

"Це не вибори, це фейкові "вибори". Жодна країна НАТО, жодна країна Європейського Союзу не визнає ці "вибори". Не буде жодних наслідків, вони порушують міжнародне право. Щоб вони не говорили, це не вибори, а частина гібридної війни", - наголосила Юкневічене.

За словами президента парламентської асамблеї НАТО, Україна лишається полігоном кремлівської пропаганди та об’єктом гібридної війни.

"Це ті ж самі дії, до яких вдавався КДБ за часів Радянського Союзу. Всі ці методи зараз працюють, тільки вже з урахуванням особливостей сучасного світу, з використанням Інтернету, соцмереж - всього того, що вони (росіяни - ред) можуть використати", - заявила посадовець.

Юкневічене також звернула увагу на окремі елементи інформаційної війни Росії проти України.

"Навіть той наратив, який використовує Кремль у західних ЗМІ про те, що конфлікт в Україні це український конфлікт. Це не український конфлікт, це агресія Росії проти України. Там офіцери Російської Федерації керують цими так званими сепаратистами. Не було б ніякого сепаратизму, якщо б не вторгнення Росії в цю країну", - наголосила вона.

9 листопада за фактом організації псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу було розпочато кримінальне провадження.

11 листопада на території ОРДЛО пройшли так звані "вибори" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР".

В ОБСЄ вважають, що "вибори" на території ОРДЛО не відповідатимуть Мінським угодам.ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Теми: ОРДЛОНАТОокупаціяРосіяДонбас
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