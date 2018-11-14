Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Выборы" на оккупированном Донбассе являются частью гибридной войны РФ - НАТО

Среда, 14 ноября 2018, 22:43
Выборы на оккупированном Донбассе являются частью гибридной войны РФ - НАТО

Так называемые "выборы", которые состоялись в минувшее воскресенье в группировках "ДНР" и "ЛНР" являются частью гибридной войны Кремля против Украины.

Такое заявление сделала президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкневичене, сообщает "Голос Америки".

"Это не выборы, это фейковые "выборы". Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти "выборы". Не будет никаких последствий, они нарушают международное право. Что бы они ни говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкневичене.

По словам президента парламентской ассамблеи НАТО, Украина остается полигоном кремлевской пропаганды и объектом гибридной войны.

"Это те же действия, которые предпринимались КГБ во времена Советского Союза. Все эти методы сейчас работают, только уже с учетом особенностей современного мира, с использованием Интернета, соцсетей - всего того, что они (русские - ред) могут использовать", - заявила чиновник.

Юкневичене также обратила внимание на отдельные элементы информационной войны России против Украины.

"Даже тот нарратив, который использует Кремль в западных СМИ о том, что конфликт в Украине это украинский конфликт. Это не украинский конфликт, это агрессия России против Украины. Там офицеры Российской Федерации руководят этими так называемыми сепаратистами. Не было бы никакого сепаратизма, если бы не вторжение России в эту страну", - подчеркнула она.

9 ноября по факту организации псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса было начато уголовное производство.

11 ноября на территории ОРДЛО прошли так называемые "выборы" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР".

В ОБСЕ считают, что "выборы" на территории ОРДЛО не соответствуют Минским угодам.ЕС также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудят новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.

Темы: ОРДЛОНАТОоккупацияРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
Все новости...
Реклама: