"Выборы" на оккупированном Донбассе являются частью гибридной войны РФ - НАТО

Так называемые "выборы", которые состоялись в минувшее воскресенье в группировках "ДНР" и "ЛНР" являются частью гибридной войны Кремля против Украины.

Такое заявление сделала президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкневичене, сообщает "Голос Америки".

"Это не выборы, это фейковые "выборы". Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти "выборы". Не будет никаких последствий, они нарушают международное право. Что бы они ни говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкневичене.

По словам президента парламентской ассамблеи НАТО, Украина остается полигоном кремлевской пропаганды и объектом гибридной войны.

"Это те же действия, которые предпринимались КГБ во времена Советского Союза. Все эти методы сейчас работают, только уже с учетом особенностей современного мира, с использованием Интернета, соцсетей - всего того, что они (русские - ред) могут использовать", - заявила чиновник.

Юкневичене также обратила внимание на отдельные элементы информационной войны России против Украины.

"Даже тот нарратив, который использует Кремль в западных СМИ о том, что конфликт в Украине это украинский конфликт. Это не украинский конфликт, это агрессия России против Украины. Там офицеры Российской Федерации руководят этими так называемыми сепаратистами. Не было бы никакого сепаратизма, если бы не вторжение России в эту страну", - подчеркнула она.

9 ноября по факту организации псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса было начато уголовное производство.

11 ноября на территории ОРДЛО прошли так называемые "выборы" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР".

В ОБСЕ считают, что "выборы" на территории ОРДЛО не соответствуют Минским угодам.ЕС также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудят новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.