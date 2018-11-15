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Зоря: Підготовка до Об'єднавчого Собору триває, дату оголосять офіційно

Четвер, 15 листопада 2018, 01:09
Зоря: Підготовка до Об'єднавчого Собору триває, дату оголосять офіційно

Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату, речник УПЦ КП Євстратій Зоря наголосив, що дату Об'єднавчого Собору оголосять офіційно. За його словами, "доки вона офіційно не оголошена - по суті дати немає".

Про це він написав у Facebook.

"Дата Собору буде оголошена офіційно. Доки вона офіційно не оголошена - по суті дати немає. Так само, як проект Томосу був давно підготовлений - але документом він стане лише після офіційного ухвалення і поширення", - підкреслив Зоря.

Архієпископ зазначив - оголошення дати Об'єднавчого Собору означатиме, що підготовчий процес завершено. Зараз, за його словами, підготовка триває.

"Хоч і не просто, але з позитивною динамікою, з тверезим баченням з боку ключових осіб та з їхнім об'єктивним бажанням якомога швидко досягти успішного завершенння - Томосу про автокефалію", - зауважив речник УПЦ КП.

"Різні джерела, особливо засоби московської дезінформації в Україні, наполегливо поширюють чутки про дату Собору лише з однією метою: якщо з якихось причин саме в поширену ними дату Собор не відбудеться, бо процес підготовки ще триватиме - створити цунамі "зради", - заявив він.

Як повідомлялось, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко сказав, що проведення Об’єднавчого собору планується на 22 листопада.

13 листопада президент України Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. На зустрічі обговорювались різні питання, в тому числі, президент розповів про свої переговори з Вселенським патріархом.

Представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви, заявили про сильний тиск і, на їхнє прохання, їх імена поки не розкривають.

Вселенський патріарх Варфоломій звернувся до українців у річницю Голодомору і розповів, чому прийняли рішення надати автокефалію Українській православній церкві.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкватомосрелігія
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