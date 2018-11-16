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Кремль: Проверки украинских судов на Азове допустимы, мы ни при чем

Пятница, 16 ноября 2018, 12:45

В Кремле считают законными проверки российскими пограничниками украинских судов в Азовском море.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, санкционированы ли Кремлем задержания российскими пограничниками украинских судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска.

"Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия – они допустимы", – сказал он, цитирует "РИА Новости".

"Об этом вчера в ходе общения с прессой говорил президент Путин, об этой теме", – напомнил Песков.

"Федеральное агентство новостей" сообщает, что это был вопрос украинского журналиста.

В последние месяцы российские пограничники подвергали проверкам украинские суда.

В марте украинские пограничники задержали крымское судно "Норд", экипаж которого обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. В октябре экипаж смог вернуться в Керчь, а капитан – еще нет.

15 ноября помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что уже на 15 иностранных судов наложен арест или другие ограничения за то, что они посещали порты аннексированного Крыма, нарушая законодательство Украины.

В ответ член комитета по обороне и безопасности российского Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что "это явный беспредел" – и Россия может оперативно перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Темы: Азовское мореРосcия
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