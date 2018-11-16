Вона не працює: Тимошенко інспектує котельню у Смілі

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявляє, що мешканці м. Сміла на Черкащині, яким президент Петро Порошенко публічно обіцяв дати тепло, досі мерзнуть у своїх оселях.

Про це вона сказала під час інспекції котелень у Смілі, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Ми приїхали подивитися, чи працюють котельні. Зараз ми в одній з них. Усе це обман. Ніхто не працює, газ не поданий на котли. Насправді ж люди продовжують залишатися в холоді", – заявила Тимошенко.

Вона також додала, що до всього у Смілі ще й періодично пропадає світло, бо люди змушені опалювати оселі електроприладами.

Відзначається, що Тимошенко звернулася до Порошенка з вимогою негайно дати природний газ для опалення осель, дитячих садочків і лікарень.

"Совісті принаймні грам є? Після всіх звітів, що в Смілу пустили тепло, а реально – тепла немає. Ми вимагаємо, щоб це тепло людям подали", – підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, з 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Місцеві жителі перекривали рух транспортних засобів з вимогою дати тепло до помешкань.

Мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

15 листопада президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.

16 листопада міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що у Смілі почали подавати теплоносій.

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