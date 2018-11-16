Она не работает: Тимошенко инспектирует котельную в Смеле

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что жители г. Смела Черкасской области, которым президент Петр Порошенко публично обещал дать тепло, до сих пор мерзнут в своих домах.

Об этом она сказала во время инспекции котельных в Смеле, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы приехали посмотреть, работают ли котельные. Сейчас мы в одной из них. Все это обман. Никто не работает, газ не подан на котлы. На самом деле люди продолжают оставаться в холоде", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что ко всему в Смеле еще и периодически пропадает свет, потому что люди вынуждены отапливать дома электроприборами.

Отмечается, что Тимошенко обратилась к Порошенко с требованием немедленно дать газ для отопления домов, детских садов и больниц.

"Совести хоть грамм есть? После всех отчетов, что в Смеле пустили тепло, а реально – тепла нет. Мы требуем, чтобы это тепло людям подали", - подытожила Тимошенко.

Напомним, с 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

Местные жители перекрывали движение транспортных средств с требованием дать тепло в квартиры.

Мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина в среду.

15 ноября президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность.

16 ноября министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что в Смеле начали подавать теплоноситель. Он сообщал, что подключено газоснабжение 15 котельных из 20.

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