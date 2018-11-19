Мартиненко замість сказати, чи піде на допит, похвалився лайками дочки у Facebook

Екс-нардеп Микола Мартиненко, обвинувачений у заволодінні та легалізації коштів, відмовився відповідати, чи прийде на допит за запитом прокуратури Чехії.

Запис спілкування Мартиненка з журналістами у суді оприлюднила виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

Активістка запитала в екс-депутата, чи збирається він на допит 28 листопада, однак Мартиненко назвав її "заангажованою собою" а питання – "провокаціями".

"Ви працюєте в Центрі протидії корупції, ви ніяка не журналістка. Подивіться, будь ласка, на кількість лайків у Фейсбуці, які ви отримуєте. Моя донька, яка 12 років, лайків отримує щонайменше разів у сто більше, хоча журналістом не працює", – сказав Мартиненко.

Він відмовився відповідати і журналістам, які також запитали про майбутній допит, спочатку звинувативши їх у провокаціях, а потім заявивши, що "питання вичерпано".

У понеділок 19 листопада відбулось судове засідання у справі Мартиненка та ще 5 осіб, під час якого обвинувачення долучало докази.

Як повідомляли активісти, загальний обсяг зібраних НАБУ і САП матеріалів становить 207 томів, понад 51 тисяча аркушів.

Під час засідання 5 листопада детектив НАБУ намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка за запитом прокуратури Чехії. Екс-нардеп відмовився брати повістку та кинув її на підлогу.

Пізніше у НАБУ повідомили, що таки вручили Мартиненку виклик на допит.

Однак він сам заявив, що підстав з’являтися на допит немає.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

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