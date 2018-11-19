Мартыненко вместо ответа, пойдет ли на допрос, похвастался лайками дочки в Facebook

Экс-нардеп Николай Мартыненко, обвиняемый в завладении и легализации средств, отказался отвечать, придет ли на допрос по запросу прокуратуры Чехии.

Запись общения Мартыненко с журналистами в суде обнародовала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Активистка спросила у экс-депутата, собирается ли он на допрос 28 ноября, однако Мартыненко назвал ее "ангажированной собой" а вопрос – "провокациями".

"Вы работаете в Центре противодействия коррупции, вы никакая не журналистка. Посмотрите, пожалуйста, на количество лайков в Фейсбуке, которые вы получаете. Моя дочь, которая 12 лет, лайков получает минимум раз в сто больше, хотя журналистом не работает", – сказал Мартыненко.

Он отказался отвечать и журналистам, которые также спросили о будущем допросе, сначала обвинив их в провокациях, а затем заявив, что "вопрос исчерпан".

В понедельник, 19 ноября состоялось судебное заседание по делу Мартыненко и еще 5 человек, во время которого обвинение приобщало доказательства.

Как сообщали активисты, общий объем собранных НАБУ и САП материалов составляет 207 томов, более 51 тысячи листов.

Во время заседания 5 ноября детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля по запросу прокуратуры Чехии. Экс-нардеп отказался брать повестку и бросил ее на пол.

Позже в НАБУ сообщили, что таки вручили Мартыненко вызов на допрос.

Однако он сам заявил, что оснований являться на допрос нет.

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК) .

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

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