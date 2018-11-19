Новини дня: новий кандидат в президенти, монетизація субсидій і скандал з Інтерполом

У Мінсоцполітики кажуть, що незабаром збираються внести до Кабміну проект постанови монетизації субсидій, а Україна погрожує призупинити членство в Інтерполі у разі обрання його президентом росіянина — новини, які обговорювали 19 листопада.

Про монетизацію субсидій

Міністерство соціальної політики фіналізувало проект постанови щодо надання пільг і субсидій у грошовій формі та найближчим часом має намір винести його на розгляд засідання Кабінету міністрів.

З 1 січня 2019 року "живі кошти" на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою.

З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.

З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.

Про Україну та Інтерпол

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

На посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Про кандидата у президенти від націоналістів

Частина націоналістичних партій та організацій заявила про підтримку кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського на виборах президента у 2019 році.

Крім лідера "свободівців" Олега Тягнибока її підписав голова партії "Правий Сектор" Андрій Тарасенко, очільник Організації українських націоналістів Богдан Червак, лідер руху "С14" Євген Карась та голова Конгресу українських націоналістів Степан Брацюнь.

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