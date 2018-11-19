Новости дня: новый кандидат в президенты, монетизация субсидий и скандал с Интерполом

В Минсоцполитики говорят, что вскоре собираются внести в Кабмин проект постановления монетизации субсидий, а Украина угрожает приостановить членство в Интерполе в случае избрания президентом россиянина — новости, которые обсуждали 19 ноября.

О монетизации субсидий

Министерство социальной политики финализировало проект постановления о предоставлении льгот и субсидий в денежной форме и в ближайшее время намерено вынести его на рассмотрение заседания Кабинета министров.

С 1 января 2019 года "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их наличными.

Об Украине и Интерполе

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

На должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

О кандидатах в президенты от националистов

Часть националистических партий и организаций заявили о поддержке кандидата от "Свободы" Руслан Кошулинский на выборах президента в 2019 году.

Кроме лидера "свободовцев" Олега Тягнибока ее подписал глава партии "Правый Сектор" Андрей Тарасенко, руководитель Организации украинских националистов Богдан Червак, лидер движения "С14" Евгений Карась и председатель Конгресса украинских националистов Степан Брацюнь.

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