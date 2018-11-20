ЄС готує нові санкції за "вибори" на сході України

Євросоюз має намір ввести санкції проти тих, на кому лежить політична відповідальність за проведення в ОРДЛО так званих виборів.

Про це заявила верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні після консультацій з міністрами закордонних справ країн ЄС, пише DW.

За її словами, "цілеспрямовані заходи" мають бути прийняті в найближчі дні або тижні.

За даними з дипломатичних джерел, вони можуть включати в себе, наприклад, заборону на в'їзд в ЄС або арешт майна осіб, на яких лежить політична відповідальність, передає агентство dpa.

Нагадаємо, 9 листопада за фактом організації псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу було розпочато кримінальне провадження.

11 листопада на території ОРДЛО пройшли так звані "вибори" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР".

В ОБСЄ вважають, що "вибори" на території ОРДЛО не відповідатимуть Мінським угодам. ЄС також засудив "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.