Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС готовит новые санкции за "выборы" на востоке Украины

Вторник, 20 ноября 2018, 01:38

Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение в ОРДЛО так называемых выборов.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после консультаций с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет DW.

По ее словам, "целенаправленные меры" должны быть приняты в ближайшие дни или недели.

По данным из дипломатических источников, они могут включать в себя, к примеру, запрет на въезд в ЕС или арест имущества лиц, на которых лежит политическая ответственность, передает агентство dpa.

Напомним, 9 ноября по факту организации псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса было начато уголовное производство.

11 ноября на территории ОРДЛО прошли так называемые "выборы" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР".

В ОБСЕ считают, что "выборы" на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям. ЕС также осудил "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Темы: санкцииОРДЛОЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
санкции
В свежий санкционный список США из-за помощи России попала сербская компания
ЕС принял новый режим санкций против Ирана, который ударит по производству беспилотников
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
Последние новости
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
Все новости...
Реклама: