ЕС готовит новые санкции за "выборы" на востоке Украины

126 просмотров
Вторник, 20 ноября 2018, 02:38

Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение в ОРДЛО так называемых выборов.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после консультаций с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет DW.

По ее словам, "целенаправленные меры" должны быть приняты в ближайшие дни или недели.

По данным из дипломатических источников, они могут включать в себя, к примеру, запрет на въезд в ЕС или арест имущества лиц, на которых лежит политическая ответственность, передает агентство dpa.

Напомним, 9 ноября по факту организации псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса было начато уголовное производство.

11 ноября на территории ОРДЛО прошли так называемые "выборы" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР".

В ОБСЕ считают, что "выборы" на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям. ЕС также осудил "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Темы: санкции ОРДЛО ЕС
powered by lun.ua
По теме
Арьев: ЕС может ввести санкции против Венгрии 17 ноября 2018, 10:02
Санкции обошлись экономике РФ в 6% ВВП — Bloomberg 16 ноября 2018, 21:27
СМИ: В КНДР провели новое испытание "высокотехнологичного оружия" 16 ноября 2018, 02:01
Все новости
Главные новости
Чалый: пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США
Брат кандидата из РФ на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ – СМИ
Новости дня: новый кандидат в президенты, монетизация субсидий и скандал с Интерполом
ПА НАТО выступает за четкую перспективу членства для Украины
Все новости
Опыт

Зачем украинец едет в экспедицию на поиски затерянного племени

читай!

5 книг, которые помогут сохранить здоровье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів