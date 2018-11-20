ЕС готовит новые санкции за "выборы" на востоке Украины

Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение в ОРДЛО так называемых выборов.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после консультаций с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет DW.

По ее словам, "целенаправленные меры" должны быть приняты в ближайшие дни или недели.

По данным из дипломатических источников, они могут включать в себя, к примеру, запрет на въезд в ЕС или арест имущества лиц, на которых лежит политическая ответственность, передает агентство dpa.

Напомним, 9 ноября по факту организации псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса было начато уголовное производство.

11 ноября на территории ОРДЛО прошли так называемые "выборы" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР".

В ОБСЕ считают, что "выборы" на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям. ЕС также осудил "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.