В МЗС України стверджують, що родинні зв’язки не вплинули на роботу постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука і не шкодять національним інтересам України.

Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС України на звернення щодо родинних звязків Постпреда України при ОБСЄ.

"Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Для багатьох це стало справжньою особистою трагедією. Але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає", - зазначили в МЗС.

У міністерстві стверджують, що за весь час після початку російської збройної агресії проти України "не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати Постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України".

"Його щоденна самовіддана робота в ОБСЄ говорить сама за себе та заслужила на високу оцінку з боку наших друзів і партнерів", - зазначає прес-служба МЗС.

Раніше газета "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомила, що Прокопчук Ігор Васильович, який вже 8,5 років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, є молодшим рідним братом кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Васильовича Прокопчука.

Нагадаємо, Олександр Прокопчук ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.