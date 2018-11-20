В МИД прокомментировали связи постпреда Украины при ОБСЕ с кандидатом РФ на пост главы Интерпола

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Вторник, 20 ноября 2018, 06:37

В МИД Украины утверждают, что родственные связи не повлияли на работу постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и не вредят национальным интересам Украины.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Украины на обращение пв связи с семейными связями Постпреда Украины при ОБСЕ.

"Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - отметили в МИД.

В министерстве утверждают, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины "не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины".

"Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров", - отмечает пресс-служба МИД.

Ранее газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Прокопчук Игорь Васильевич, который уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчук.

Напомним, Александр Прокопчук ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Темы: Интерпол ОБСЕ Украина Росcия МИД
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