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Новинський став головою фракції Опоблоку

Вівторок, 20 листопада 2018, 13:19
Новинський став головою фракції Опоблоку

Новим керівником фракції "Опозиційний блок" був обраний нардеп Вадим Новинський.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники у партії.

За даними джерел, наразі головою фракції Опоблоку буде Новинський, його заступник - нардеп Олександр Вілкул.

Раніше співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Згодом Юрій Бойко заявив, що наразі його членство у фракції Опоблоку у минулому і він приєднується до створення нової депутатської групи, яка може стати найбільшою у парламенті.

Як раніше повідомляла УП, фракція "Опозиційний блок" складається з двох великих груп.

Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша - на олігарха Дмитра Фірташа та екс-главу АП Сергія Льовочкіна.

Групи розсварилися через вступ Юрія Бойка до "Опозиційної платформи – За життя" і союз із Вадимом Рабіновичем на президентських і парламентських виборах без офіційного рішення політичної ради та з'їзду "Опозиційного блоку". Таким об'єднанням група Фірташа-Льовочкіна хотіла продемонструвати групі Ахметова, що вони можуть домовитися і без їхньої підтримки.

Натомість депутати, що орієнтуються на найбагатшого українця, відмовляються підтримувати кандидатуру Бойка як єдиного кандидата в президенти.

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Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийОпозиційний блок
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