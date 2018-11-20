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Бойко прокоментував своє виключення з Опоблоку

Вівторок, 20 листопада 2018, 09:51

Співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко заявив, що наразі його членство у згаданій фракції у минулому і він приєднується до створення нової депутатської групи, яка може стати найбільшою у парламенті.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "112. Україна"

""Опозиційний блок" залишається у минулому. ми йдемо далі і створюємо депутатську групу "Опозиційна платформа - За життя". Така парламентська група буде створена у парламенті у найближчий час", - сказав нардеп.

За його словами, це правильний крок, оскільки опозиція має об'єднатися і бути реальною противагою "корупційній владі".

Бойко додав, що до новоствореної парламентської групи приєднається також частина опоблоківців, а також депутати з інших груп і фракцій.

Як зазначив голова партії "За життя" Вадим Рабінович, який також є ініціатором опозиційної платформи, планується створити найбільшу групу у парламенті.

"Ми будемо її розширювати за рахунок інших депутатів. Ця платформа націлена на війну з владою. І скоро ви побачите нові прапорці і нові обличчя", - сказав Рабінович.

У вівторок, 20 листопада, співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Як повідомлялося, 4 листопада кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук став головою політради партії "За життя".

9 листопада співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення "Опозиційною платформи – За життя".

В "Опоблоку" потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.

Бойко ж заявив, що "Опозиційний блок" підтримає кандидатуру Рабіновича як єдиного кандидата від "Опозиційною платформи – За життя".

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БойкоОпозиційний блокРабінович
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