Новинский стал главой фракции Оппоблока

Новым руководителем фракции "Оппозиционный блок" был избран нардеп Вадим Новинский.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники в партии.

По данным источников, пока председателем фракции Оппоблока будет Новинский, его заместитель - нардеп Александр Вилкул.

Ранее сопредседатель депутатской фракции парламента "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что из фракции исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Впоследствии Юрий Бойко заявил, что сейчас его членство во фракции Оппоблок в прошлом и он присоединяется к созданию новой депутатской группы, которая может стать крупнейшей в парламенте.

Как ранее сообщала УП, фракция "Оппозиционный блок" состоит из двух больших групп.

Одна часть ориентируется на олигарха Рината Ахметова, другая - на олигарха Дмитрия Фирташа и экс-главу АП Сергея Левочкина.

Группы рассорились из-за вступления Юрия Бойко в "Оппозиционную платформу - За жизнь" и союз с Вадимом Рабиновичем на президентских и парламентских выборах без официального решения политического совета и съезда "Оппозиционного блока". Таким объединением группа Фирташа-Левочкина хотела продемонстрировать группе Ахметова, что они могут договориться и без их поддержки.

Вместо этого депутаты, которые ориентирующиеся на самого богатого украинца, отказываются поддерживать кандидатуру Бойко, как единого кандидата в президенты.

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