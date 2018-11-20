У Путіна прокоментували позов російських найманців до суду Гааги

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не стоїть в порядку денному питання, пов'язане зі зверненням російських ветеранських організацій до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо діяльності приватних військових компаній в Росії.

Про це він сказав у вівторок журналістам, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, це питання більше відноситься до компетенції Міноборони.

"Погодьтеся, де-юре у нас немає таких юридичних осіб, як приватна військова компанія відповідно до нашого законодавства", - сказав Пєсков.

Прес-секретар Путіна підкреслив, що це питання знаходиться "більше в компетенції правоохоронних органів або міністерства оборони".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи розглядається ця ситуація в Кремлі, Пєсков сказав: "Ні. Такої теми в порядку денному немає".

Як повідомлялося, бойовики російських приватних військових компаній та ветерани збройних сил і бойових дій попросили Міжнародний кримінальний суд порушити справу проти організаторів ПВК.

Російські бойовики стверджують, що з найманцями укладають договори, "юридично неспроможні, що не регламентують роботу в умовах бойових дій".

Представники російських приватних військових і охоронних компаній і їх родичі повідомляють про причетність до бойових дій на Донбасі, в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Габоні, Північному і Південному Судані, Ємені та інших країнах Азії і Африки.

З фінансуванням найвідомішої "приватної військової компанії Вагнера" ​​пов'язують Євгена Пригожина, російського бізнесмена, близького до президента Росії Володимира Путіна.

Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.

Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа "ПВК Вагнера".

Раніше з'ясувалося, що найманцями "Вагнера" в Луганській області керував офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков "Андрій Іванович", який, за даними Bellingcat, причетний до краху літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

У червні СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера "ПВК Вагнера" ​​Дмитра Уткіна з Іваннікова.

Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років".

Крім того, бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.