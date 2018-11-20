У Путина прокомментировали иск российских наемников в суд Гааги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стоит на повестке дня вопрос, связанный с обращением российских ветеранских организаций в Международный уголовный суд в Гааге касательно деятельности частных военных компаний в России.

Об этом он сказал во вторник журналистам, передает российский "Интерфакс".

По его словам, этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны.

"Согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что этот вопрос находится "больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны".

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли эта ситуация в Кремле, Песков сказал: "Нет. Такой темы на повестке дня нет".

Как сообщалось, боевики российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий попросили Международный уголовный суд возбудить дело против организаторов ЧВК.

Пожаловавшиеся в суд россияне утверждают, что с наемниками заключают договоры, "юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий".

Представители российских частных военных и охранных компаний и их родственники сообщают о причастности к боевым действиям на Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки.

Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

С финансированием самой известной "частной военной компании Вагнера" связывают Евгения Пригожина, российского бизнесмена, близкого к президенту России Владимиру Путину.

Ранее выяснилось, что наемниками "Вагнера" в Луганской области руководил офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников "Андрей Иванович", который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

В июне СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера "ЧВК Вагнера" ​​Дмитрия Уткина с Иванниковым.

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Кроме того, бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.