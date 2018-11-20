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Захист спробує достроково звільнити Балуха

Вівторок, 20 листопада 2018, 14:33

Адвокати ув'язненого в окупованому Криму Володимира Балуха подали клопотання про його умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе, передає ATR.

За словами Дінзе, прохання подав його колега Тарас Омельченко.

"Адвокат Тарас Омельчнко подав на умовно-дострокове звільнення ... Деталей по УДЗ у мене поки немає", - розповів юрист.

За підрахунками адвокатів, Балуху залишилося відбувати в місцях позбавлення волі ще 1 рік і 4 місяці.

Зараз політв'язень перебуває в Керченській колонії загального режиму.

Як повідомлялося, 3 жовтня так званий "Верховний суд" окупованого Криму пом'якшив на місяць вирок українському активісту Володимиру Балуху до 4 років і 11 місяців колонії і 10 тисяч рублів штрафу.

Російське слідство звинувачувало Балуха в зберіганні зброї. Сам він каже, що зазнав репресій через проукраїнську позицію, зокрема ‒ через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Теми: політв'язніБалухКримокупація
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