Защита попытается досрочно освободить Балуха

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Вторник, 20 ноября 2018, 15:33

Адвокаты заключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха подали прошение о его условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает ATR.

По словам Динзе, прошение подал его коллега Тарас Омельченко.

"Адвокат Тарас Омельчнко подал на условно-досрочное освобождение... Деталей по УДО у меня пока нет", — рассказал юрист.

По подсчетам адвокатов, Балуху осталось отбывать в местах лишения свободы еще 1 год и 4 месяца.

Сейчас политзаключенный находится в Керченской колонии общего режима.

Как сообщалось, 3 октября так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма смягчил на месяц приговор украинскому активисту Владимиру Балуху до 4 лет и 11 месяцев колонии и 10 тысяч рублей штрафа.

Российское следствие обвиняло Балуха в хранении оружия. Сам он говорит, что подвергся репрессиям за проукраинскую позицию, в частности - через флаг Украины, который был во дворе его дома.

Темы: политзаключенные Балух Крым оккупация
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