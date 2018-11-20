Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Інтерпол має очолити представник країни, що поважає права людини - Британія

Вівторок, 20 листопада 2018, 20:07

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявляє, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції має стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.

Про це він написав у Twitter.

"Для надійності Інтерполу важливо, аби його наступний президент був із країни, що дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов’язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великої Британії", – наголосив Джавід.

21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу. Попередній керівник Мен Хунвей подав у відставку після того, як у вересні його затримала влада Китаю за підозрою в корупції.

На посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Литва також пригрозила виходом з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Чотири сенатора США закликали президента Дональда Трампа і Генасамблею Інтерполу виступити проти призначення російського генерал-майора Олександра Прокопчука главою Міжнародної організації кримінальної поліції.

Українська правда
Теми: ІнтерполВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Інтерпол
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: