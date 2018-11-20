Інтерпол має очолити представник країни, що поважає права людини - Британія

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявляє, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції має стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.

Про це він написав у Twitter.

"Для надійності Інтерполу важливо, аби його наступний президент був із країни, що дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов’язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великої Британії", – наголосив Джавід.

21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу. Попередній керівник Мен Хунвей подав у відставку після того, як у вересні його затримала влада Китаю за підозрою в корупції.

На посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Литва також пригрозила виходом з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Чотири сенатора США закликали президента Дональда Трампа і Генасамблею Інтерполу виступити проти призначення російського генерал-майора Олександра Прокопчука главою Міжнародної організації кримінальної поліції.