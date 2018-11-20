Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека - Британия

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Вторник, 20 ноября 2018, 21:07

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.

Об этом он написал в Twitter.

"Для надежности Интерпола важно, чтобы его следующий президент был из страны, которая придерживается международных правил и норм и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", - отметил Джавид.

21 ноября состоятся выборы нового руководителя Интерпола. Предыдущий руководитель Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан властями Китая по подозрению в коррупции.

На должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Литва также пригрозила выходом из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Четыре сенатора США призвали президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола выступить против назначения русского генерал-майора Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции.

Украинская правда
Темы: Интерпол Великобритания
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