Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека - Британия
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.
Об этом он написал в Twitter.
"Для надежности Интерпола важно, чтобы его следующий президент был из страны, которая придерживается международных правил и норм и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", - отметил Джавид.
21 ноября состоятся выборы нового руководителя Интерпола. Предыдущий руководитель Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан властями Китая по подозрению в коррупции.
На должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.
Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.
Литва также пригрозила выходом из Интерпола, если его возглавит россиянин.
Четыре сенатора США призвали президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола выступить против назначения русского генерал-майора Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции.