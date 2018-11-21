Новини дня: акції "євробляхарів", новий глава Інтерполу та приховане майно Поплавського

"Євробляхери" припинили страйкувати, новим головою Інтерполу став не росіянин, у Поплавського є незадеклароване майно — новини, які обговорювали 21 листопада.

Про акцію "євробляхерів"

Рух "АвтоЄвроСила" оголосив про припинення "безстрокової акції громадської непокори" — водночас, в організації кажуть, що продовжують боротьбу.

Внаслідок акцій протесту власників автомобілів на єврономерах правоохоронці в різних регіонах України зареєстрували загалом 186 звернень громадян та зафіксували 15 правопорушень, відомості про які внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про Інтерпол і нового очільника (спойлер: не росіянина)

Новим главою Інтерполу став південнокореєць Кім Чен Ян — він очолюватиме організацію наступні два роки.

На посаду голови Інтерполу претендував ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна заявляла, що розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Про харківське ДТП

Лікарку, яка першою обстежила водійку "Лексуса" Зайцеву на наявність опіатів в організмі, не вдалося знайти.



Зайцева є учасницею ДТП у центрі Харкова, внаслідок якого загинули 6 людей.

Про статки Поплавського

Представницькі автівки Mercedes і будинок на 1000 кв. м. — журналісти знайшли у депутата Михайла Поплавського незадеклароване майно.

Про інші важливі новини

Італійська поліція захопила вісім незаконно побудованих вілл мафіозного клану Касамоніка у передмісті Рима — тепер їх збираються знести бульдозерами.

Штат Коннектикут став 21 штатом США, який визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Пожежа сталася у приміщенні Львівської обласної лікарні — надзвичайники кажуть, постраждалих немає.

Лоукостер Wizz Air думає над відновленням роботи української "дочки" "Візз Ейр Україна" у 2019 році. Це дасть змогу розширити мережу маршрутів авіаперевізника до та з України.