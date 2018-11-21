Новости дня: акції "евробляхеров", новый глава Интерпола и спрятанное имущество Поплавского
"Евробляхеры" прекратили бастовать, новым главой Интерпола стал не россиянин, у Поплавского нашли незадекларированный имущество – новости, которые обсуждали 21 ноября.
Об акции "евробляхеров"
Движение "АвтоЕвроСила" объявило о прекращении "бессрочной акции гражданского неповиновения" — в то же время, в организации говорят, что продолжают борьбу.
Вследствие акций протеста владельцев автомобилей на еврономерах, правоохранители в разных регионах Украины зарегистрировали в общем 186 обращений граждан и зафиксировали 15 правонарушений, сведения о которых внесли в единый реестр досудебных расследований.
Об Интерполе и его новом главе (спойлер: не русского)
Новым главой Интерпола стал южнокореец Ким Чен Ян – он будет возглавлять организацию следующие два года.
На должность главы Интерпола претендовал ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.
Украина заявила, что рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.
О харьковском ДТП
Врача, которая первой обследовала водителя "Лексуса" Зайцеву на наличие опиатов в организме, не удалось найти.
Зайцева является участницей ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 6 человек.
О финансовом состоянии Поплавского
Представительские автомобили Mercedes и дом на 1000 кв. м. — журналисты нашли у депутата Поплавского незадекларированное имущество.
О других важных новостях
Итальянская полиция захватила восемь незаконно построенных вилл мафиозного клана Касамоника в пригороде Рима — теперь их собираются снести бульдозерами.
Штат Коннектикут стал 21 штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Пожар произошел в помещении Львовской областной больницы - чрезвычайники говорят, пострадавших нет.
Лоукостер Wizz Air думает над восстановлением работы украинской "дочки" "Визз Эйр Украина" в 2019 году. Это позволит расширить сеть маршрутов авиаперевозчика в и из Украины.