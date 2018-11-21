Новости дня: акції "евробляхеров", новый глава Интерпола и спрятанное имущество Поплавского

"Евробляхеры" прекратили бастовать, новым главой Интерпола стал не россиянин, у Поплавского нашли незадекларированный имущество – новости, которые обсуждали 21 ноября.

Об акции "евробляхеров"

Движение "АвтоЕвроСила" объявило о прекращении "бессрочной акции гражданского неповиновения" — в то же время, в организации говорят, что продолжают борьбу.

Вследствие акций протеста владельцев автомобилей на еврономерах, правоохранители в разных регионах Украины зарегистрировали в общем 186 обращений граждан и зафиксировали 15 правонарушений, сведения о которых внесли в единый реестр досудебных расследований.

Об Интерполе и его новом главе (спойлер: не русского)

Новым главой Интерпола стал южнокореец Ким Чен Ян – он будет возглавлять организацию следующие два года.

На должность главы Интерпола претендовал ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина заявила, что рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

О харьковском ДТП

Врача, которая первой обследовала водителя "Лексуса" Зайцеву на наличие опиатов в организме, не удалось найти.

Зайцева является участницей ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 6 человек.

О финансовом состоянии Поплавского

Представительские автомобили Mercedes и дом на 1000 кв. м. — журналисты нашли у депутата Поплавского незадекларированное имущество.

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