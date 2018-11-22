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З фракції Опоблоку вийшли три нардепи

Четвер, 22 листопада 2018, 09:30
З фракції Опоблоку вийшли три нардепи

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про призначення головою фракції "Опозиційного блоку" нардепа Вадима Новинського, а також про вихід із фракції депутатів Євгена Бакуліна, Сергія Дунаєва і Юлія Іоффе.

Про це він сказав під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 22 листопада.

За його словами, згідно з протоколом зборів політичної партії "Опозиційний блок" від 20 листопада головою фракції Опоблоку був обраний нардеп Вадим Новинський, а його заступниками - Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.

Також він зазначив, що згідно з поданою заявою із фракцію Опоблоку вийшли нардепи Євген Бакулін, Сергій Дунаєв та Юлій Іоффе.

"І заключне повідомлення. Оголошую про створення у Верховній Раді восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Опозиційна платформа - За життя". Наголошую, не групи, а об'єднання", - сказав Парубій.

Спікер зазначив, що співголовами міжфракційного об'єднання обрано Юрія Бойка та Вадима Рабіновича.

Наразі у фракції "Опозиційного блоку" залишилося 38 нардепів. Три депутати, які покинули фракцію, були мажоритарниками.

Раніше співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Згодом Юрій Бойко заявив, що наразі його членство у фракції Опоблоку у минулому і він приєднується до створення нової депутатської групи, яка може стати найбільшою у парламенті.

Як раніше повідомляла УП, фракція "Опозиційний блок" складається з двох великих груп.

Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша - на олігарха Дмитра Фірташа та екс-главу АП Сергія Льовочкіна.

Групи розсварилися через вступ Юрія Бойка до "Опозиційної платформи – За життя" і союз із Вадимом Рабіновичем на президентських і парламентських виборах без офіційного рішення політичної ради та з'їзду "Опозиційного блоку". Таким об'єднанням група Фірташа-Льовочкіна хотіла продемонструвати групі Ахметова, що вони можуть домовитися і без їхньої підтримки.

Натомість депутати, що орієнтуються на найбагатшого українця, відмовляються підтримувати кандидатуру Бойка як єдиного кандидата в президенти.

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаОпозиційний блок
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