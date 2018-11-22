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Из фракции Оппоблока вышли три нардепа

Четверг, 22 ноября 2018, 09:30
Из фракции Оппоблока вышли три нардепа

Спикер парламента Андрей Парубий объявил о назначении главой фракции "Оппозиционного блока" нардепа Вадима Новинского, а также о выходе из фракции депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе.

Об этом он сказал во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 22 ноября.

По его словам, согласно протоколу собрания политической партии "Оппозиционный блок" от 20 ноября главой фракции Оппоблока был избран нардеп Вадим Новинский, а его заместителями - Александр Вилкул и Юрий Воропаев.

Также он отметил, что согласно поданному заявлению с фракции Оппоблока вышли нардепы Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.

"И заключительное сообщение. Объявляю о создании в Верховной Раде восьмого созыва межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь". Подчеркиваю, не группа, а объединение", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что сопредседателями межфракционного объединения избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Сейчас во фракции "Оппозиционного блока" осталось 38 нардепов. Три депутата, которые покинули фракцию, были мажоритарщиками.

Ранее сопредседатель депутатской фракции парламента "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что из фракции исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Впоследствии Юрий Бойко заявил, что сейчас его членство во фракции Оппоблок в прошлом и он присоединяется к созданию новой депутатской группы, которая может стать крупнейшей в парламенте.

Как ранее сообщала УП, фракция "Оппозиционный блок" состоит из двух больших групп.

Одна часть ориентируется на олигарха Рината Ахметова, другая - на олигарха Дмитрия Фирташа и экс-главу АП Сергея Левочкина.

Группы рассорились из-за вступления Юрия Бойко в "Оппозиционную платформу - За жизнь" и союз с Вадимом Рабиновичем на президентских и парламентских выборах без официального решения политического совета и съезда "Оппозиционного блока". Таким объединением группа Фирташа-Левочкина хотела продемонстрировать группе Ахметова, что они могут договориться и без их поддержки.

Вместо этого депутаты, ориентирующиеся на самого богатого украинца, отказываются поддерживать кандидатуру Бойко как единого кандидата в президенты.

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Яна Миланова, УП
Темы: Верховная РадаОппозиционный блок
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