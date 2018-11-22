Парубій підписав і відправив Порошенку закони про розмитнення "євроблях"

Спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроекти про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це свідчать дані на сайті парламенту під документами №8487 і №8488.

"Повернуто з підписом голови Верховної Ради. Закон направлено на підпис президенту", – вказано в статусі законопроектів.

Напередодні народні депутати не змогли скасувати внесення вказаних змін до Податкового кодексу.

Як повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроект №8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів.

Того ж дня парламент проголосував за законопроект №8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Громадська організація "АвтоЄвроСила" оголосила на 20 листопада у 46 містах України початок безстрокової "акції громадської непокори".

Зазначалося, що протести триватимуть до "отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488.

Учасники акції вимагають зокрема скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.

20 листопада "євробляхарі" почали частково блокувати рух на кількох дорогах державного значення та перекрили вулицю Грушевського в Києві поблизу Верховної Ради.

21 листопада Національна поліція закликала водіїв не розмитнених авто розблокувати дороги і проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Твіттері заявив, що силовиками "прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів".

Після цього "євробляхарі" виступили із заявою, що на 2 дні призупиняють акцію протесту, але продовжать боротьбу.

Один з лідерів руху "АвтоЄвроСила" Олександр Чернявський зазначив, що після того, як "Верховна Рада показала, хто вона насправді", водії чекатимуть рішення президента Петра Порошенка.