Парубий подписал и отправил Порошенко законы о растаможивании "евроблях"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроекты о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента под документами №8487 и №8488.

"Возвращен с подписью председателя Верховной Рады. Закон направлен на подпись президенту", - указано в статусе законопроектов.

Накануне народные депутаты не смогли отменить внесенные указанные изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщалось, 8 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект №8487, который вводит новые акцизы на растаможку автомобилей.

В тот же день парламент проголосовал за законопроект №8488, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Общественная организация "АвтоЕвроСила" запланировала на 20 ноября в 46 городах Украины начало бессрочной "акции гражданского неповиновения".

Отмечается, что протесты будут продолжаться до "получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488.

Участники акции требуют в частности отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

20 ноября "евробляхеры" начали частично блокировать движение на нескольких дорогах государственного значения и перекрыли улицу Грушевского в Киеве возле Верховной Рады.

21 ноября Национальная полиция призвала водителей не растаможенных авто разблокировать дороги и проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что силовиками "принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог".

После этого "евробляхеры" выступили с заявлением, что на 2 дня приостанавливают акцию протеста, но продолжат борьбу.

Один из лидеров движения "АвтоЕвроСила" Александр Чернявский отметил, что после того, как "Верховная Рада показала, кто она на самом деле", водители будут ждать решения президента Петра Порошенко.