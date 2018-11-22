ДБР обіцяє відкрити перші провадження 27 листопада

Слідчі Державного бюро розслідувань мають скласти присягу та розпочати перші кримінальні провадження у вівторок, 27 листопада.

Про це у четвер повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що наступного вівторка мають призначити 295 слідчих ДБР, в разі позитивних висновків поліграфу.

З них 102 слідчих працюватимуть в центральному апараті , а 193 займуть місця на територіальних управліннях бюро.

Наразі у ДБР сформовано слідчі підрозділи за трьома напрямками.

Зокрема, розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції; розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя; розслідування військових злочинів.

У бюро також повідомляють, що наразі тривають конкурси на ще 73 посади слідчих, з них: ­38 посад у центральному апараті та 35 – в теруправліннях.

"Усього станом на 27 листопада у Державному бюро розслідувань має бути призначено 520 працівників. Серед них: ­177 – у центральному апараті та 343 – в територіальних управліннях", - зазначають у відомстві.

Водночас, у ДБР пояснюють, що почнуть роботу без власних оперативників, тому до роботи будуть залучати оперативні підрозділи інших правоохоронних органів.

У ДБР немає власного оперативного підрозділу, тому що ця посада відсутня в законі про бюро. Також у відомстві повідомили, що територіальні управління розпочнуть роботу одночасно з центральним апаратом.

Наразі створено 7 територіальних управлінь у Києві, Краматорську, Львові, Мелітополі, Миколаєві, Полтаві, Хмельницьку.

Київ (охоплює Київ, Київську, Черкаську та Чернігівська області), виконувач обов’язків директора теруправління – Олександр Мельников.

Краматорськ (охоплює Донецьку та Луганську області), в.о директора – Володимир Помилуйко .

. Львів (охоплює Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області), в.о директора – Віталій Стець .

. Мелітополь (охоплює Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь), в.о директора – Богдан Чегіль.

Миколаїв (охоплює Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області), в.о директора – Вікторія Басалаєва .

. Полтава (охоплює Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області), в.о директора – Світлана Савченко .

. Хмельницький: поширює діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області, в.о директора – Олександр Лисий.

ДБР розпочне роботу без 27 керівників.

Як відомо, раніше конкурсна комісія ДБР заявила, що не може провести повторний конкурс на 27 керівних посад, як просив голова відомства Роман Труба.

2 листопада директор ДБР Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад до відомства.

Труба додав, через знищення результатів поліграфу в нього відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади ДБР. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.