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ГБР обещает открыть первые производства 27 ноября

Четверг, 22 ноября 2018, 14:07

Следователи Государственного бюро расследований должны принести присягу и приступить к первым уголовным производствам во вторник, 27 ноября.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в следующий вторник должны назначить 295 следователей  ГБР, в случае положительных выводов полиграфа.

Из них 102 следователя должны работать в центральном аппарате, а 193 займут места на территориальных управлениях бюро.

Сейчас в ГБР сформированы следственные подразделения по трем направлениям.

 

В частности, расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследования военных преступлений.

В бюро также сообщают, что сейчас продолжаются конкурсы на еще 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 - в теруправлениях.

 

"Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должны быть назначены 520 работников. Среди них: 177 - в центральном аппарате и 343 - в территориальных управлениях", - отмечают в ведомстве.

В то же время, в ГБР объясняют, что начнут работу без собственных оперативников, поэтому к работе будут привлекать оперативные подразделения других правоохранительных органов.

 

В ГБР нет собственного оперативного подразделения, потому что эта должность отсутствует в законе о бюро. Также в ведомстве сообщили, что территориальные управления начнут работу одновременно с центральным аппаратом.

Сейчас создано 7 территориальных управлений в Киеве, Краматорске, Львове, Мелитополе, Николаеве, Полтаве, Хмельницком.

  • Киев (охватывает Киев, Киевскую, Черкасскую и Черниговская области), исполняющий обязанности директора теруправления - Александр Мельников.
  • Краматорск (охватывает Донецкую и Луганскую области), и.о. директора - Владимир Помилуйко.
  • Львов (охватывает Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Львовскую, Тернопольскую области), и.о. директора - Виталий Стець.
  • Мелитополь (охватывает Автономную Республику Крым, Запорожскую, Херсонскую области, город Севастополь), и.о. директора - Богдан Чегиль.
  • Николаев (охватывает Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области), и.о. директора - Виктория Басалаева.
  • Полтава (охватывает Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую области), и.о. директора - Светлана Савченко.
  • Хмельницкий: распространяет деятельность на Винницкую, Житомирскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черновицкую области, и.о. директора - Александр Лысый.

ГБР начнет работу без 27 руководителей.

Как известно, конкурсная комиссия ГБР заявила, что не может провести повторный конкурс на 27 руководящих должностей, как просил глава ведомства Роман Труба.

"Члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия "новый конкурс", а победители просили наконец решить их судьбу - назначить их на должности или дать им мотивированные отказы", - пояснила заместитель Трубы Ольга Варченко.

2 ноября Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.Он добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

Украинская правда

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Темы: ГБРТруба
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