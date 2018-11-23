Порошенко похизувався лайками у Facebook за підписаний закон про "євробляхи"

Президент Петро Порошенко вважає, що власникам автомобілів з іноземною реєстрацією немає сенсу протестувати, адже кошти, заплачені за розмитнення машин, підуть на індексування пенсій.

Про це він сказав, виступаючи у п'ятницю перед студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

"І з "євробляхами" розберемося. Я сьогодні підписав відповідний закон і вони вже не мають ніякого сенсу щось блокувати. Тепер водії, які купують авто на європейських номерах, платитимуть 500 євро не контрабандистам, а в бюджет. Головне – закрийте кордони для контрабандистів, Навчіться жити в цивілізованій державі!", – заявив президент.

Порошенко також похвалився підтримкою цього рішення користувачами соцмереж.

"Мені приємно, що, як тільки я виставив цей пост на своєму Фейсбуку, 10 тисяч лайків було за 3 години. Це теж ознака того, що ми правильно рухаємося", – зазначив він.

За словами Порошенка, "кожна копійка, заплачена "євробляхарями", піде пенсіонерам.

"Напряму в Пенсійний фонд. І буде використана для того, щоб проіндексувати пенсії тим, хто отримує найнижчу пенсію", – заявив глава держави.

Як повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроект №8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів.

Того ж дня парламент проголосував за законопроект №8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Громадська організація "АвтоЄвроСила" оголосила на 20 листопада у 46 містах України початок безстрокової "акції громадської непокори".

Зазначалося, що протести триватимуть до отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488.

Учасники акції вимагають зокрема скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старший" автомобіль, тим вища ставка.

20 листопада "євробляхарі" почали частково блокувати рух на кількох дорогах державного значення та перекрили вулицю Грушевського в Києві поблизу Верховної Ради.

21 листопада Національна поліція закликала водіїв не розмитнених авто розблокувати дороги і проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Твіттері заявив, що силовиками "прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів".

Після цього "євробляхарі" виступили із заявою, що на 2 дні призупиняють акцію протесту, але продовжать боротьбу.

Один з лідерів руху "АвтоЄвроСила" Олександр Чернявський зазначив, що після того, як "Верховна Рада показала, хто вона насправді", водії чекатимуть рішення президента Петра Порошенка.

23 листопада президент підписав закони №8487 та №8488.