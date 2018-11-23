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Порошенко підписав закони про "євробляхи" – і просить не протестувати

П'ятниця, 23 листопада 2018, 08:01
Порошенко підписав закони про євробляхи – і просить не протестувати

Президент підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Про це повідомляється у Facebook Петра Порошенка.

"Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й недвозначно передбачено законом" – заявив президент.

За його словами, "це – непростий компроміс між державою та фактичними власниками авто, між тими, хто вже прийняв як даність неминучість податків, і тими, хто лише отримав шанс стати сумлінним платником податків".

"І от щоби останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші ідуть на добру справу, їх і вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам", – вважає Порошенко.

"Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, отриманих від легалізації авто", – запевнив він.

Президент закликав власників авто з європейськими номерами "у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

"Без податків не буває армії, без податків не буває доріг, без податків не буває освіти. І державу будують не президенти, не уряди, не депутати, а платники податків. Це має стати аксіомою, і підписання зазначених законів – крок у тому напрямку. Дякую усім за розуміння і здатність до компромісу", – додав Порошенко.

8 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроект №8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів і за законопроект №8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

20 листопада громадська організація "АвтоЄвроСіла" заблокувала рух на кількох дорогах державного значення у низці міст і в центрі Києва, вимагаючи скасування цих законів. Учасники акції вимагали скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, адже чи "старше" автомобіль, тим вища ставка.

21 листопада акцію "євробляхарів" було призупинено, вони розблокували дороги в низці областей.

22 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроекти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Українська правда
Теми: автоПорошенкозаконодавство
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