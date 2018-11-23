Порошенко підписав закони про "євробляхи"

1402 перегляди
П'ятниця, 23 листопада 2018, 09:01

Президент підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Про це повідомляється у Facebook Петра Порошенка.

"Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й недвозначно передбачено законом" – заявив президент.

За його словами, "це – непростий компроміс між державою та фактичними власниками авто, між тими, хто вже прийняв як даність неминучість податків, і тими, хто лише отримав шанс стати сумлінним платником податків".

"І от щоби останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші ідуть на добру справу, їх і вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам", – вважає Порошенко.

"Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, отриманих від легалізації авто", – запевнив він.

Теми: авто Порошенко законодавство
powered by lun.ua
По темі
Штрафувати п'яних водіїв по-новому почнуть з 2020 року 22 листопада 2018, 16:18
Парубій підписав і відправив Порошенку закони про розмитнення "євроблях" 22 листопада 2018, 13:42
"Богдан" представив першу українську електровантажівку 22 листопада 2018, 13:16
Усі новини
Головні новини
Порошенко підписав закони про "євробляхи"
РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2019
Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на 4 роки
Електрокари, посилки, надра, ліс і екологія: Рада ухвалила податкові зміни до бюджету
Усі новини
дослідження

Пізанська вежа випрямляється

здоров'я

Непереносимість лактози: причини і як з цим жити?