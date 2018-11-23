Порошенко похвастался лайками в Facebook за подписанный закон о "евробляхах"

Президент Петр Порошенко считает, что владельцам автомобилей с иностранной регистрацией нет смысла протестовать, ведь средства, уплаченные за растаможку машин, пойдут на индексирование пенсий.

Об этом он сказал, выступая в пятницу перед студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

"И с "евробляхами" разберемся. Я сегодня подписал соответствующий закон и им нет уже никакого смысла что-то блокировать. Теперь водители, которые покупают авто на европейских номерах, платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет. Главное - закройте границы для контрабандистов, научитесь жить в цивилизованном государстве", - заявил президент.

Порошенко также похвастался поддержкой этого решения пользователями соцсетей.

"Мне приятно, что, как только я выставил этот пост на своем Фейсбуке, 10 тысяч лайков было за 3 часа. Это тоже признак того, что мы правильно двигаемся", - отметил он.

По словам Порошенко, "каждая копейка, заплаченная "евробляхерами", пойдет пенсионерам.

"Напрямую в Пенсионный фонд. И будет использована для того, чтобы проиндексировать пенсии тем, кто получает самую низкую пенсию", - заявил глава государства.

Как сообщалось, 8 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект №8487, который вводит новые акцизы на растаможку автомобилей.

В тот же день парламент проголосовал за законопроект №8488, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Общественная организация "АвтоЕвроСила" анонсировала на 20 ноября в 46 городах Украины начало бессрочной "акции гражданского неповиновения".

Отмечалось, что протесты будут продолжаться до получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488.

Участники акции требуют в частности отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

20 ноября "евробляхеры" начали частично блокировать движение на нескольких дорогах государственного значения и перекрыли улицу Грушевского в Киеве возле Верховной Рады.

21 ноября Национальная полиция призвала водителей не растаможенных авто разблокировать дороги и проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что силовиками "принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог".

После этого "евробляхеры" выступили с заявлением, что на 2 дня приостанавливают акцию протеста, но продолжат борьбу.

Один из лидеров движения "АвтоЕвроСила" Александр Чернявский отметил, что после того, как "Верховная Рада показала, кто она на самом деле", водители будут ждать решения президента Петра Порошенко.

23 ноября президент подписал законы №8487 и №8488.