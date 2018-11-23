Журналисты нашли связь "повара Путина" с наемниками Вагнера

Российские журналисты утверждают, что нашли связь бизнесмена Евгения Пригожина, близкого к президенту России Владимиру Путину, с боевиками "частной военной компании Вагнера".

Об этом говорится в материале русской службы ВВС.

В частности, в конце лета 2018 года в Краснодарском крае появилась часовня памяти погибших в Сирии российских "добровольцев". Построили ее рядом с тренировочной базой "ЧВК Вагнера".

Местные СМИ сообщали, что часовню построили "в память о героях так называемой "ЧВК Вагнера", погибших в Сирии в борьбе с террористами запрещенного в России "Исламского государства".

Также журналисты отмечают, что постамент памятника украшен окопным крестом – одним из символов "ЧВК Вагнера".

Участком, на котором построена часовня, владеет петербургская фирма "Эксклюзив технолоджи". По данным журналистов, она связана с известным бизнесменом Евгением Пригожиным. Именно его СМИ связывают с организацией и финансированием "ЧВК Вагнер".

Возведением объекта занималась компания "Мегалайн" Пригожина

Один из бывших менеджеров "Мегалайна" рассказал журналистам, что всех причастных к строительству заставляли подписывать бумагу о неразглашении и что "Эксклюзив технолоджи" – "лишь одно из пригожинских юридических лиц".

Кроме того, издание рассказывает про фирму "Контур", которая тоже может быть связана с Пригожиным. В феврале 2015 года она закупила лекарства.

"В разгар кровопролитных боев за город Дебальцево Донецкой области компания приобрела бинты, шприцы, антибиотики и другие препараты общей стоимостью 87 тысяч рублей. В январе-феврале 2015 года "Контур" потратил 10 млн рублей на автозапчасти и топливо в Краснодарском крае", – говорится в материале.

Как сообщалось, боевики российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий попросили Международный уголовный суд возбудить дело против организаторов ЧВК. Россияне заявили, что их вводили в заблуждение.

Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

С финансированием самой известной "частной военной компании Вагнера" связывают Евгения Пригожина, российского бизнесмена, близкого к президенту России Владимиру Путину. Из-за многочисленных господрядов на питание, которые получают компании Пригожина, его называют "поваром Путина".

Кроме того, бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.