Арешт на $250 млн оточення Януковича залишається – джерело

Адвокати відкликали своє клопотання про зняття арешту з 250 мільйонів доларів оточення колишнього президента Віктора Януковича у "Всеукраїнському банку розвитку".

Про це "Українській правді" повідомило джерело у Генпрокуратурі.

За словами співбесідника УП, сторона захисту (адвокати формальних власників грошей) попросила не розглядати та повернути заявнику клопотання ТОВ "Аскор-Інвест" про скасування арешту майна.

За даними джерела, мова йде про арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва по трьох справах від 2 та 3 травня 2018 року.

Йдеться про суму близько 250 мільйонів доларів США, які зберігаються у "Всеукраїнському банку розвитку".

В свою чергу Шевченківський районний суд повідомляє у п’ятницю на своїй сторінці у Facebook, що судове засідання призначене на 13 год. 30 хв. 23 листопада 2018 року з розгляду клопотання, поданого до суду представником ТОВ "Аскор-Інвест", не відбулось, у зв’язку із надходженням до суду заяви про повернення вищезазначеного клопотання.

"Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва клопотання про скасування арешту повернуто заявникові", – заявляють у суді.

Раніше у п’ятницю джерело у Генпрокуратурі повідомило УП, що у Шевченківському райсуді Києва заплановане засідання, на якому можуть зняти арешт з коштів оточення екс-президента Віктора Януковича.

16 квітня 2018 року УП опублікувала рішення, якими суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Йдеться про справу щодо заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Пізніше в суді повідомили, що слідство не заявляло про причетність Олександра Януковича до рахунків, із яких було знято арешт.

Водночас у Нацполіції заявили, що слідство має всі підстави вважати, що рахунки можуть бути пов’язані з Олександром Януковичем, а слідчий двічі просив ГПУ звернутися до суду по арешт.

У Генпрокуратурі зазначали, що про скасування арешту відомству стало відомо лише в квітні.

Після розголосу правоохоронці повідомили про нові арешти та підозри.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"