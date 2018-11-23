Арест на $250 млн окружения Януковича остается – источник

Адвокаты отозвали свое ходатайство о снятии ареста с 250 миллионов долларов окружения бывшего президента Виктора Януковича во "Всеукраинском банке развития".

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генпрокуратуре.

По словам собеседника УП, сторона защиты (адвокаты формальных владельцев денег) попросила не рассматривать и вернуть заявителю ходатайства ООО "Аскор-Инвест" об отмене ареста имущества.

По данным источника, речь идет об аресте, наложенном постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева по трем делам от 2 и 3 мая 2018 года.

Речь идет о сумме около 250 миллионов долларов США, которые хранятся в "Всеукраинском банке развития".

В свою очередь Шевченковский районный суд сообщает в пятницу на своей странице в Facebook, что судебное заседание назначено на 13 час. 30 мин. 23 ноября 2018 по рассмотрению ходатайства, поданного в суд представителем ООО "Аскор-Инвест", не состоялось в связи с поступлением в суд заявления о возврате вышеупомянутого ходатайства.

"Постановлением следователя судьи Шевченковского районного суда Киева ходатайство об отмене ареста возвращено заявителю", - заявляют в суде.

Ранее в пятницу источник в Генпрокуратуре сообщил УП, что в Шевченковском райсуде Киева запланировано заседание, на котором могут снять арест с денежных средств окружение экс-президента Виктора Януковича.

16 апреля 2018 УП опубликовала решения, которыми суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытые в его банке "ВБР".

Речь идет о деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Позже в суде сообщили, что следствие не заявляло о причастности Александра Януковича к счетам, с которых был снят арест.

В то же время в Нацполиции заявили, что у следствия есть все основания полагать, что счета могут быть связаны с Александром Януковичем, а следователь дважды просил ГПУ обратиться в суд за арестом.

В Генпрокуратуре отметили, что об отмене ареста ведомству стало известно только в апреле.

После огласки правоохранители сообщили о новых арестах и подозрениях.

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