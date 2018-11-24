Прикордонники посилили кордон з Румунією через контрабанду цигарок

Держприкордонслужба направила додаткові резерви на українсько-румунський кордон через загострення обстановки на цьому сегменті.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, останнім часом загострилася ситуація на українсько-румунському сегменті державного кордону, який став найбільш проблемним у плані нелегального трафіку тютюнових виробів.

"Через активізацію порушників та їх зухвалі дії рішенням керівництва Держприкордонслужби на Закарпаття та Буковину направлено додаткові резерви відомства. До посилення також залучені підрозділи мобільного загону "ДОЗОР", декілька прикордонних комендатур та кінологи з службовими собаками", - йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі пояснили, що ці сили ущільнять державний кордон, аби максимально протидіяти всім протиправним діям до локалізації обстановки.

Крім того, резерви залучаються до оперативних заходів в рамках досудових розслідувань кримінальних справ.

У відомстві додали, що всі заходи проводяться у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами.

"Держприкордонслужба наголошує, що незважаючи на шалений тиск та погрози з боку кримінальних угруповань, прикордонники й надалі самовіддано виконуватимуть свої обов’язки. А при загрозі життю чи здоров’ю військовослужбовців персонал відомства у межах чинного законодавства застосовуватиме зброю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі 16 листопада на Закарпатті контрабандисти тютюнових виробів автомобілем на іноземній реєстрації збили начальника прикордонного відділу "Ділове" Вадима Березенського.



Від отриманих травм Березенський помер, не приходячи до тями.

Водій з місця події втік, згодом його особу було встановлено та затримано співробітниками Нацполіції.

22 листопада Держприкордонслужба повідомила про затримання голови сільської ради у Рахівському районі Закарпаття, який намагався підкупити прикордонника відділу прикордонної служби "Ділове".

Зазначається, що чоловік очікував дозволу від прикордонного наряду на незаконне переміщення через річку Тиса, по якій проходить державний кордон, партії тютюнових виробів до Румунії.