Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники усилили границу с Румынией из-за контрабанды сигарет

Суббота, 24 ноября 2018, 13:54
Пограничники усилили границу с Румынией из-за контрабанды сигарет

Госпогранслужба направила дополнительные резервы на украинском-румынскую границу из-за обострения обстановки на этом сегменте.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал самым проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий.

"Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства. К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении.

В пограничной службе пояснили, что эти силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки.

Кроме того, резервы привлекаются к оперативным мероприятиям в рамках досудебных расследований уголовных дел.

В ведомстве добавили, что все мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

"Госпогранслужба отмечает, что несмотря на огромное давление и угрозы со стороны криминальных группировок, пограничники и в дальнейшем будут самоотверженно выполнять свои обязанности. А при угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты табачных изделий автомобилем на иностранной регистрации сбили начальника пограничного отдела "Деловое"Вадима Березенского.

От полученных травм Березенский умер, не приходя в сознание.

Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена и он был задержан сотрудниками Нацполиции.

22 ноября Госпогранслужба сообщила о задержании председателя сельского совета в Раховском районе Закарпатья, который пытался подкупить пограничника отдела пограничной службы "Деловое".

Отмечается, что мужчина ожидал разрешения от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаРумынияЗакарпатьеконтрабанда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
граница
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Последние новости
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Все новости...
Реклама: