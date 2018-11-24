Пограничники усилили границу с Румынией из-за контрабанды сигарет

Госпогранслужба направила дополнительные резервы на украинском-румынскую границу из-за обострения обстановки на этом сегменте.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал самым проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий.

"Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства. К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении.

В пограничной службе пояснили, что эти силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки.

Кроме того, резервы привлекаются к оперативным мероприятиям в рамках досудебных расследований уголовных дел.

В ведомстве добавили, что все мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

"Госпогранслужба отмечает, что несмотря на огромное давление и угрозы со стороны криминальных группировок, пограничники и в дальнейшем будут самоотверженно выполнять свои обязанности. А при угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты табачных изделий автомобилем на иностранной регистрации сбили начальника пограничного отдела "Деловое"Вадима Березенского.

От полученных травм Березенский умер, не приходя в сознание.

Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена и он был задержан сотрудниками Нацполиции.

22 ноября Госпогранслужба сообщила о задержании председателя сельского совета в Раховском районе Закарпатья, который пытался подкупить пограничника отдела пограничной службы "Деловое".

Отмечается, что мужчина ожидал разрешения от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.