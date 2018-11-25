КВУ: Візит Яценюка на кордон можна розглядати як приховану політичну рекламу

Візит колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який зараз не обіймає жодної держпосади, на харківську ділянку будівництва проекту "Стіна" на кордоні з РФ можна розглядати як приховану політичну рекламу.

Про це заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Комітет Виборців України" Олексій Кошель у коментарі "Громадському радіо".

Йдеться про реалізацію проекту "Стіна" на кордоні з РФ - Яценюк разом із главою МВС Арсеном Аваковим приїхав подивитися на процес будівництва на харківській ділянці.

"Це виглядає нелогічно. З одного боку він є лідером парламентської політичної сили і тому цілком природньо, що його супровід чинного міністра міг би допомагати комунікації між урядом і парламентом, тобто він може гарантувати, що фракція "Народний фронт" підтримає ініціативи МВС.

Тобто певна логіка є, але принаймні ззовні ми бачимо всі ознаки того, що це можна розглядати як приховану політичну рекламу, тому що не виключено, що Яценюк може балотуватися на пост президента", - розповів Кошель.

За його словами, ще одним підтвердженням того, що візит Яценюка можна розглядати як політичну рекламу, є розгортання екс-прем'єром останнім часом компанії політичної реклами по Україні.

Водночас директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі "Громадському радіо" заявив, що Яценюк їздив подивитися виконання проекту з укріплення кордону з РФ, який він започаткував, будучи прем'єром.

"Він просто як прем'єр-міністр започаткував цей проект в 2014 році. Тому він як автор проекту та керівник фракції мав повне право подивитися, на якій стадії проект.

І там не тільки він був, там і народні депутати були, і представники профільного комітету, які так само схвалювали цей проект. Нічого дивного у його присутності там немає", - запевнив Шевченко.

24 листопада Аваков і Яценюк відвідали будівництво "Стіни" на кордоні з РФ на Харківщині.

Аваков заявив, що інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону виконано майже на 47%.

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