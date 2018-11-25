КИУ: Визит Яценюка на границу можно рассматривать как скрытую политическую рекламу

Визит бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, который сейчас не занимает никакой госдолжности, на харьковский участок строительства проекта "Стена" на границе с РФ можно рассматривать как скрытую политическую рекламу.

Об этом заявил глава Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель в комментарии "Громадському радіо".

Речь идет о реализации проекта "Стена" на границе с РФ - Яценюк вместе с главой МВД Арсеном Аваковым приехал посмотреть на процесс строительства на харьковском участке.

"Это выглядит нелогично. С одной стороны он является лидером парламентской политической силы и поэтому вполне естественно, что его сопровождение действующего министра могло бы помогать коммуникации между правительством и парламентом, то есть он может гарантировать, что фракция "Народный фронт" поддержит инициативы МВД.

То есть определенная логика присутствует, но по крайней мере извне мы видим все признаки того, что это можно рассматривать как скрытую политическую рекламу, так как не исключено, что Яценюк может баллотироваться на пост президента", - рассказал Кошель.

По его словам, еще одним подтверждением того, что визит Яценюка можно рассматривать как политическую рекламу, является развертывание экс-премьером в последнее время компании политической рекламы по Украине.

В то же время директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии "Громадському радіо" заявил, что Яценюк ездил посмотреть выполнение проекта по укреплению границы с РФ, который он начал, будучи премьером.

"Он просто как премьер-министр начал этот проект в 2014 году. Поэтому он как автор проекта и руководитель фракции имел полное право посмотреть, на какой стадии проект.

И там не только он был, там и народные депутаты были, и представители профильного комитета, которые так же одобряли этот проект. Ничего удивительного в его присутствии там нет", - заверил Шевченко.

24 ноября Аваков и Яценюк посетили строительство "Стены" на границе с РФ в Харьковской области.

Аваков заявил, что инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы выполнено почти на 47%.

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