Росія направила до Керченської протоки бойові літаки - росЗМІ

У зв'язку з рухом трьох українських кораблів до Керченської протоки на патрулювання району направлено кілька російських бойових літаків.

Про це повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело в анексованому Криму.

"Для патрулювання підняті кілька бойових літаків, які базуються на півострові", - сказав співрозмовник агентства.

Телеканал НТВ у своєму репортажі підтверджує, що "над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25". Телеканал продемонстрував кадри прольоту російських літаків.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України.

За останньою інформацією, українські кораблі чекали проходу Керченською протокою.

Як повідомлялося, у неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

У ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

"До теперішнього часу заявки встановленим порядком не подано, в графік проходу кораблі не включені", - заявили російські прикордонники.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.