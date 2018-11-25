Росія направила до Керченської протоки бойові літаки - росЗМІ
У зв'язку з рухом трьох українських кораблів до Керченської протоки на патрулювання району направлено кілька російських бойових літаків.
Про це повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело в анексованому Криму.
"Для патрулювання підняті кілька бойових літаків, які базуються на півострові", - сказав співрозмовник агентства.
Телеканал НТВ у своєму репортажі підтверджує, що "над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25". Телеканал продемонстрував кадри прольоту російських літаків.
Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України.
За останньою інформацією, українські кораблі чекали проходу Керченською протокою.
Як повідомлялося, у неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.
Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.
У ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.
"До теперішнього часу заявки встановленим порядком не подано, в графік проходу кораблі не включені", - заявили російські прикордонники.
Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.