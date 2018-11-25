Россия направила к Керченскому проливу боевые самолеты

В связи с движением трех украинских кораблей к Керченскому проливу на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов.

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в аннексированном Крыму.

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сказал собеседник агентства.

Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что "над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25". Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Ранее в ВМС ВСУ сообщили, что Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.

По последней информации, украинские корабли ждали прохода Керченским проливом.

Как сообщалось, в воскресенье утром в ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России.

Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив в воскресенье.